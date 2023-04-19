Байден продлил распоряжение о блокировании российских судов в портах США
Президент США Джо Байден продолжил запрет на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - заявил Байден.
Действие приказа о блокировке российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки 21 апреля 2022 года запретили российским кораблям заходить в американские порты.
Напомним, Джо Байден продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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