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Байден продлил распоряжение о блокировании российских судов в портах США

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США, Среда 19 апреля 2023 02:47
Байден продлил распоряжение о блокировании российских судов в портах США Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден продолжил запрет на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - заявил Байден.

Действие приказа о блокировке российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки 21 апреля 2022 года запретили российским кораблям заходить в американские порты.

Напомним, Джо Байден продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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