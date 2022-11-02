ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны рассказали, сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими

Новина українською →
Украина, Среда 02 ноября 2022 17:20
В Минобороны рассказали, сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими Фото: В Минобороны рассказали, сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине без вести пропавшими считаются почти семь тысяч человек. Подробная информация об этих людях может навредить будущему обмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может повредить и его жизни, и здоровью напрямую, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует", - заявила Маляр.

Маляр добавила, что фото человека в военной форме может навредить лицу, скрывающемуся на временно оккупированной территории и ищущему способы вернуться. Также информация может навредить или усложнить переговорный процесс, если человек находится в списках на обмен.

Заместитель министра обороны дала рекомендацию родственникам без вести пропавших. Следует обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.

Напомним, что в Украине из-за войны считаются пропавшими без вести 248 детей.

Ранее РБК-Украина сообщало о том,зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации .

В Украине далирекомендации освобожденным из плена военным, их семьям и СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС