Стало известно, сколько без вести пропавших людей с начала вторжения нашла полиция

С начала вторжения полицейским удалось разыскать около 30 тысяч человек в Украине. Больше всего без вести пропавших фиксируют на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МВД Украины Алены Матвеевой.

С начала вторжения правоохранители получили около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести людях. Правоохранителям удалось выявить почти 30 тысяч человек по этим заявлениям. Отмечается, что речь идет только о сообщениях, направленных Национальной полиции.

"Информация вносится в ЕРДР и правоохранители начинают максимально собирать данные о человеке: где исчез человек, будь то при обстреле или во время оккупации", - заявила Матвеева

Если заявление представляет родственник пропавшему без вести, делается ДНК-экспертиза, данные которой вносятся в соответствующую базу данных. Больше пропавших без вести людей фиксируют в Донецкой и Луганской областях.