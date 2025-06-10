Повреждены десятки домов и авто: на Киевщине показали последствия массированного обстрела

В ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника и полицию Киевской области .

Что известно

Воздушная тревога в регионе продолжалась почти семь часов. Силы ПВО сбивали вражеские цели, однако обломки беспилотников нанесли существенные повреждения инфраструктуре.

Фото: Атака РФ на Киевщину 10 июня (t.me/kyivregionpolice)

Наибольшим разрушениям подвергся Броварской район, там поврежден 21 частный дом, пять автомобилей и два гаражных помещения.

В Бориспольском районе произошел пожар в частном доме, который выгорел полностью. Повреждены также две многоэтажки, семь частных домов и два автомобиля.

Пострадал 57-летний мужчина - его доставили в больницу с ушибом грудной клетки. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Фото: Атака РФ на Киевщину 10 июня (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Фастовском районе атака повредила частный дом и два авто, также был ликвидирован пожар в ангарном помещении.

На Обуховщине повреждены два ангара.

Ликвидация последствий

Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий. Местные власти совместно с международными партнерами работают над помощью пострадавшим.

"Работаем вместе с местными властями и нашими международными партнерами, чтобы помочь каждому владельцу поврежденных домов", - отмечают в Киевской ОГА.