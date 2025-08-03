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ВСУ об ударах по мосту в Херсоне: среди россиян нет готовых форсировать Днепр

Херсон, Воскресенье 03 августа 2025 14:55
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ВСУ об ударах по мосту в Херсоне: среди россиян нет готовых форсировать Днепр Фото: в ВСУ заявили, что россияне не готовы форсировать Днепр (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне уже дважды обстреляли Островский мост в микрорайоне Корабел в Херсоне. Однако среди российских военных нет тех, кто готов форсировать Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в комментарии "Суспільному".

Он отметил, что в воскресенье, 3 августа, враг нанес авиаудар по мосту в Херсоне. Но пока не отработает соответствующая комиссия, военные не могут говорить, какой вид боеприпаса применили россияне.

"По данным нашей разведки, российских бойцов, которые готовы сейчас на лодках плыть для форсирования Днепра и штурма Херсона, нет", - сказал спикер.

Ранее в эфире телемарафона Волошин заявил, что мост, который атаковали оккупанты, в первую очередь служил транспортным сообщением для местных. Никаких военных объектов рядом не было.

По его словам, в течение последних нескольких недель количество штурмовых действий на Приднепровском направлении возросло.

"Ежедневно фиксируем в районе островов и Антоновского железнодорожного моста семь-восемь боевых столкновений. Солдаты РФ перегруппировываются, активно пытаются занять плацдармы на островах. При этом они обстреливают дронами и артиллерией весь правый берег", - пояснил Волошин.

Удары по мосту в Херсоне

Напомним, в субботу, 2 августа, россияне ударили авиабомбами по мосту в микрорайоне Корабел в Херсоне. В результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Людей призвали эвакуироваться.

Сегодня, 3 августа, россияне повторно ударили по мосту КАБами. Как отметил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, было повреждено дорожное покрытие. Сейчас движение ограничено, но возможно.

"Если рассчитываете на эвакуацию, не медлите. Готовы встретить, помочь расселиться и оказать помощь", - сказал он.

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