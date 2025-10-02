Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайн"

Встречу созывают Великобритания и Германия.

"В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО, - говорится в сообщении.

Повестку дня встречи НАТО пока не приводит.

Стоит добавить, что 15 октября состоится уже 31 заседание в формате "Рамштайн".

Что такое "Рамштайн"

Контактная группа объединяет более 50 стран-партнеров и координирует военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.

Формат получил название от немецкой авиабазы Рамштайн, где состоялись первые заседания после начала полномасштабного вторжения России в апреле 2022 года.

После смены власти в США лидерство в формате "Рамштайн" перешло к Великобритании и Германии.