Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ

Он подчеркнул, что временный фактор имеет свое большое влияние, поскольку мобилизация, как любой процесс государственного уровня требует прежде всего затрат времени.

"Минимальный опыт, организационные усилия, коррумпированность на местах должны сыграть свою роль. Очевидно, недавние предложения по ужесточению уголовной ответственности за уклонение от призыва в военное время внесены на рассмотрение Государственной думы РФ совсем не случайно", - обратил внимание Забродский.

По его словам, поскольку подозревать российских резервистов в "чрезмерном энтузиазме" нет никаких оснований, то процедура оповещения, сбора и направления в воинские части может потребовать не менее одного-двух месяцев.

"При условии внедрения минимально необходимой для подготовки мобилизованных потребуется еще как минимум один месяц . В общем оперативном плане это означает, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года ", - считает Забродский.

Он подытожил, что чрезвычайными мерами и пренебрежением к подготовке этот срок может быть сокращен, но совершенно понятно, что частичная мобилизация в ближайшем будущем вряд ли повлияет на обстановку на линии столкновения.

Напомним, что 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию . По данным Минобороны страны, планируется бросить на войну в Украину 300 тысяч резервистов.

Отметим, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина пояснил, что оглашение частичной мобилизации в России существенно не повлияет на ход ее войны против Украины.

При этом советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что в ходе первой волны мобилизации в России могут собрать максимум 40-50 тысяч военных.