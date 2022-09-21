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Не так страшен черт. Эксперт прогнозирует проблемы внутри РФ из-за мобилизации

Новина українською →
Киев, Среда 21 сентября 2022 10:59
Не так страшен черт. Эксперт прогнозирует проблемы внутри РФ из-за мобилизации Фото: эксперт прогнозирует проблемы внутри РФ из-за мобилизации (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Объявление частичной мобилизации в России существенно не повлияет на ход войны против Украины. Но это вызовет проблемы внутри самой страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как повлияет мобилизация на войну

"Каким образом (частичная мобилизация - ред.) может повлиять на ход войны? Только в плане того, что теперь это Россию толкает на проблемы внутри ее же страны . Потому что все россияне, которые хотели участвовать в боевых действиях - они уже на территории Украины ", - объясняет Селезнев.

Эксперт отметил, сейчас же фактически под принуждением будут отдавать в армию тех, кто этого не хочет, поэтому соответственно у РФ будет сопротивление во всех ее регионах.

300 тысяч резервистов не помогут

На вопрос журналиста о том, поможет ли Кремлю мобилизация еще 300 тысяч военных, эксперт, говорит, что не уверен удастся ли РФ вообще собрать это количество в полном объеме.

"А даже если и соберут, то возникают вопросы по мотивации, обеспечению и их боевой обученности. Эти 300 тысяч военных не будут оказывать существенного влияния на ход боевых действий, ведь мы понимаем как работает артиллерия. Да и какая разница снаряду класса Excalibur сколько будет россиян в точке его прилета (шутливо - ред.)?" - подчеркивает Селезнев.

Повод для партнеров Украины

Эксперт обратил внимание на то, что указ о мобилизации вышел именно сегодня, в начале проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН. Поскольку теперь есть "прекрасная возможность для наших дипломатов пообщаться с партнерами по усилению возможностей по военно-технической помощи".

Угрозы Путина

Как считает специалист, это выступление Путина хотя и происходило на том же фоне, что и утром 24 февраля, но восприятие его угроз "звучат уже не так".

"Да и не так страшен черт, как его рисуют", - подытожил Селезнев.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию , которая стартует уже сегодня. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Добавим, на Банковой уже отреагировали на этот шаг Путина, высмеяв его риторическим вопросом, "Все еще идет по плану, не правда ли?".

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Война России против Украины Мобилизация в России
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