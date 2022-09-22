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Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 15:18
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ Фото: стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может ощутить результат мобилизации россиян на фронте не раньше декабря 2022 года. При этом вряд ли это как-нибудь повлияет на ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерал-лейтенанта Михаила Забродского в интервью Укринформу.

Он подчеркнул, что временный фактор имеет свое большое влияние, поскольку мобилизация, как любой процесс государственного уровня требует прежде всего затрат времени.

"Минимальный опыт, организационные усилия, коррумпированность на местах должны сыграть свою роль. Очевидно, недавние предложения по ужесточению уголовной ответственности за уклонение от призыва в военное время внесены на рассмотрение Государственной думы РФ совсем не случайно", - обратил внимание Забродский.

По его словам, поскольку подозревать российских резервистов в "чрезмерном энтузиазме" нет никаких оснований, то процедура оповещения, сбора и направления в воинские части может потребовать не менее одного-двух месяцев.

"При условии внедрения минимально необходимой для подготовки мобилизованных потребуется еще как минимум один месяц . В общем оперативном плане это означает, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года ", - считает Забродский.

Он подытожил, что чрезвычайными мерами и пренебрежением к подготовке этот срок может быть сокращен, но совершенно понятно, что частичная мобилизация в ближайшем будущем вряд ли повлияет на обстановку на линии столкновения.

Напомним, что 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию . По данным Минобороны страны, планируется бросить на войну в Украину 300 тысяч резервистов.

Отметим, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина пояснил, что оглашение частичной мобилизации в России существенно не повлияет на ход ее войны против Украины.

При этом советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что в ходе первой волны мобилизации в России могут собрать максимум 40-50 тысяч военных.

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Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
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