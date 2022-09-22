Стало відомо, коли Україна відчує на фронті результат мобілізації в РФ

Україна може відчути результат мобілізації росіян на фронті не раніше грудня 2022 року. При цьому навряд чи це якось вплине на ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генерала-лейтенанта Михайла Забродського в інтерв'ю Укрінформу.

Він підкреслв, що часовий чинник має свій неабиякий вплив, оскільки мобілізація, як будь-який процес державного рівня потребує перш за все затрат часу.

"Мінімальний досвід, організаційні зусилля, корумпованість на місцях мають зіграти свою роль. Вочевидь, нещодавні пропозиції щодо посилення кримінальної відповідальності за ухилення від призову у воєнний час внесені на розгляд Державної думи РФ зовсім невипадково", - звернув увагу Забродський.

За його словами, оскільки підозрювати російських резервістів в "надмірному ентузіазмі" немає ніяких підстав, то процедура оповіщення, збору і направлення у військові частини може потребувати щонайменше одного-двох місяців.

"За умови впровадження мінімально необхідної до підготовки мобілізованих буде потрібен ще як мінімум один місяць. В загальному оперативному плані це означає, що на практичні результати мобілізації російське командування може розраховувати не раніше грудня цього року", - вважає Забродський.

Він підсумував, що надзвичайними заходами і нехтуванням підготовкою цей термін може бути скорочений, але абсолютно зрозуміло, що часткова мобілізація в найближчому майбутньому навряд чи вплине на обстановку на лінії зіткнення.

Нагадаємо,що 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у РФ часткову мобілізацію. За даними Міноборони країни, планується кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

Зазначимо, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі РБК-Україна пояснив, що оголошення часткової мобілізації в Росії суттєво не вплине на перебіг її війни проти України.

При цьому радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що в ході першої хвилі мобілізації в Росії можуть зібрати максимум 40-50 тисяч військових.