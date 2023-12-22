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Стало известно, когда в парламенте Турции начнут обсуждать заявку Швеции в НАТО

Фото: стало известно, когда в парламенте Турции начнут обсуждать заявку Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет по иностранным делам парламента Турции начнет рассматривать ратификацию вступления Швеции в НАТО уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

По информации издания, комитет будет обсуждать заявку Швеции в НАТО во вторник, 26 декабря. Соответствующий законопроект  внесли в парламент еще 25 октября. 

Стоит заметить, что для ратификации недостаточно только одобрения законопроекта комитетом. Инициативу также должны поддержать турецкие депутаты. 

Для ратификации требуется, чтобы за законопроект проголосовали больше половины депутатов Великого национального собрания Турции. 

Что предшествовало

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Для того, чтобы страна стала частью Альянса, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. 

По состоянию на сейчас членство Швеции одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии. 

Еще несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку страны "в ближайшие недели"

На прошлой неделе президент США Джо Байден обсудил этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

 

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НАТОШвецияТурция