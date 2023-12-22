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Стало відомо, коли у парламенті Туреччини почнуть обговорювати заявку Швеції в НАТО

Фото: стало відомо, коли у парламенті Туреччини почнуть обговорювати заявку Швеції до НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини почне розглядати ратифікацію вступу Швеції до НАТО вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

За інформацією видання, комітет обговорюватиме заявку Швеції в НАТО у вівторок, 26 грудня. Відповідний законопроект внесли до парламенту ще 25 жовтня.

Варто зауважити, що для ратифікації замало лише схвалення законопроекту комітетом. Ініціативу також мають підтримати турецькі депутати.

Для ратифікації потрібно, щоб за законопроект проголосували більше половини депутатів Великих національних зборів Туреччини.

Що передувало

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени.

На сьогодні членство Швеції схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

Ще кілька тижнів тому у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку країни "найближчими тижнями".

Минулого тижня президент США Джо Байден обговорив це питання зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

 

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НАТОШвеціяТурция