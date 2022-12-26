Стало известно, когда Нетаньяху официально назначат премьером Израиля.

Сегодня, 26 декабря, Биньямин Нетаньяху объявил о готовности сформировать следующее правительство Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Согласно закону Израиля, Нетаньяху теперь имеет семь дней, прежде чем он должен принести присягу своей шестипартийной коалиции, в которую, в дополнение к его правой партии "Ликуд", входят три ультраправых партии и две ультраортодоксальные партии.
Спикер Кнессета Ярив Левин заявил, что слушания и голосования по новому правительству запланированы на утро четверга 29 декабря, но если по каким-либо причинам голосование не состоится именно в четверг, как запланировано, оно может быть проведено не позднее понедельника, 2 января.
Напомним, Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как глава наиболее правого израильского правительства.
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