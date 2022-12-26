Стало відомо, коли Нетаньяху офіційно призначать прем'єром Ізраїлю

Відповідно до закону Ізраїля, Нетаньяху тепер має сім днів, перш ніж він повинен принести присягу своїй шестипартійній коаліції, до якої, на додаток до його правої партії "Лікуд", входять три ультраправі партії та дві ультраортодоксальні партії.

Спікер Кнесету Ярів Левін заявив, що слухання та голосування щодо нового уряду заплановані на ранок четверга 29 грудня, але якщо з якихось причин голосування не відбудеться саме в четвер, як заплановано, воно може бути проведене не пізніше понеділка, 2 січня.