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Стало відомо, коли Нетаньяху офіційно призначать прем'єром Ізраїлю

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху(Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 грудня, Біньямін Нетаньяху оголосив про свою готовність сформувати наступний уряд Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Відповідно до закону Ізраїля, Нетаньяху тепер має сім днів, перш ніж він повинен принести присягу своїй шестипартійній коаліції, до якої, на додаток до його правої партії "Лікуд", входять три ультраправі партії та дві ультраортодоксальні партії.

Спікер Кнесету Ярів Левін заявив, що слухання та голосування щодо нового уряду заплановані на ранок четверга 29 грудня, але якщо з якихось причин голосування не відбудеться саме в четвер, як заплановано, воно може бути проведене не пізніше понеділка, 2 січня.

Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що успішно сформував нову коаліцію, підготувавши основу для свого повернення до влади як очільник найбільш правого ізраїльського уряду.

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НетаньяхуІзраїль