Стало известно, когда Макрон назначит нового премьера Франции

Отставка правительства Франции

Напомним, 4 декабря Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, который тогда еще занимал должность премьер-министра. Такое решение повлекло отставку всех министров.

Во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.

Поэтому французский лидер Эммануэль Макрон ищет новую кандидатуру на должность премьера, которая бы удовлетворила большинство парламентариев.

10 декабря Макрон пообещал, что назначит нового премьера в течение 48 часов.

Вчера СМИ сообщали, что французский президент назначит премьера в четверг, 12 декабря. Однако этого не произошло.

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