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Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон призначить нового прем'єр-міністра країни у п'ятницю, 13 грудня. Раніше повідомлялося, що це він планує зробити сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

У Єлисейському палаці оголосили, що нового прем'єра буде призначено вранці 13 грудня.

"Пресреліз про призначення прем'єр-міністра буде опублікований завтра вранці", - заявили в адміністрації Макрона.

Відставка уряду Франції

Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.

У Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.

Тому французький лідер Еммануель Макрон шукає нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.

10 грудня Макрон пообіцяв, що призначить нового прем'єра протягом 48 годин.

Вчора ЗМІ повідомляли, що французький президент призначить прем'єра у четвер, 12 грудня. Однак цього не сталося.

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ФранціяЕммануель Макрон