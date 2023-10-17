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Стало известно, когда каждый дом в Киеве будет подключен к отоплению

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

К началу следующей недели отопление в Киеве будет подано в каждый дом. Системе необходимо "разогнаться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Киеве самая большая в Европе система центрального отопления.

"Для того, чтобы она полностью подключилась, нужна примерно неделя. Чтобы система "разогналась", - сказал мэр города.

Также он уточнил, что до конца этой недели - начала следующей недели каждый дом в Киеве будет с отоплением.

Отопительный сезон в Киеве

Напомним, в Киеве еще 9 октября начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - такие, как больницы, школы и сады по заявкам их руководителей.

Отметим, что ранее Кличко сообщал о том, что отопительный сезон в столице оказался под угрозой срыва из-за задолженности, которую государство до сих пор не компенсировало. Однако позже мэр Киева отметил, что столица выполнила все запланированные работы для начала отопительного сезона в срок.

Уже 16 октября в Киеве начали подключать к теплу жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения требуется несколько дней.

Больше о том, как регионы готовятся к отопительному сезону 2023/2024 - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевВиталий КличкоОтопительный сезон