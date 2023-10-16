В Киеве начали подключать к теплу жилые дома
В Киеве с этого понедельника, 16 октября, начали подключать к теплу жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения потребуется несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
"Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов", - рассказал городской голова.
Кличко обратил внимание, что уже со вторника синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.
"А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней", - сказал Кличко.
Так, он назвал решение начать сейчас отопительный сезон "вполне оправданным".
"Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - объяснил мэр столицы.
Также он добавил, что все ответственные за старт и прохождение отопительного сезона службы Киева "работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы".
Отопительный сезон в Киеве
Напомним, в Киеве еще 9 октября начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - такие, как больницы, школы и сады по заявкам их руководителей.
Отметим, что ранее Кличко сообщал о том, что отопительный сезон в столице оказался под угрозой срыва из-за задолженности, которую государство до сих пор не компенсировало.
Однако позже мэр Киева отметил, что столица выполнила все запланированные работы для начала отопительного сезона в срок.
Больше о том, как регионы готовятся к отопительному сезону 2023/2024 - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.