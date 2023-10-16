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В Киеве начали подключать к теплу жилые дома

Киев, Понедельник 16 октября 2023 09:19
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В Киеве начали подключать к теплу жилые дома Фото: в Киеве начинается отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве с этого понедельника, 16 октября, начали подключать к теплу жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения потребуется несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов", - рассказал городской голова.

Кличко обратил внимание, что уже со вторника синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

"А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней", - сказал Кличко.

Так, он назвал решение начать сейчас отопительный сезон "вполне оправданным".

"Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - объяснил мэр столицы.

Также он добавил, что все ответственные за старт и прохождение отопительного сезона службы Киева "работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы".

Отопительный сезон в Киеве

Напомним, в Киеве еще 9 октября начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - такие, как больницы, школы и сады по заявкам их руководителей.

Отметим, что ранее Кличко сообщал о том, что отопительный сезон в столице оказался под угрозой срыва из-за задолженности, которую государство до сих пор не компенсировало.

Однако позже мэр Киева отметил, что столица выполнила все запланированные работы для начала отопительного сезона в срок.

Больше о том, как регионы готовятся к отопительному сезону 2023/2024 - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев Отопительный сезон
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