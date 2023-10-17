UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, коли кожен будинок у Києві буде підключено до опалення

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

До початку наступного тижня опалення в Києві буде подано в кожен будинок. Системі необхідно "розігнатися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у Києві найбільша в Європі система центрального опалення.

"Для того, щоб вона повністю підключилася, потрібен приблизно тиждень. Щоб система "розігналася", - сказав мер міста.

Також він уточнив, що до кінця цього тижня - початку наступного тижня кожен будинок у Києві буде з опаленням.

Опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, у Києві ще 9 жовтня почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - такі, як лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.

Зазначимо, що раніше Кличко повідомляв про те, що опалювальний сезон у столиці опинився під загрозою зриву через заборгованість, яку держава досі не компенсувала. Проте пізніше мер Києва зазначив, що столиця виконала всі заплановані роботи для початку опалювального сезону вчасно. 

Вже 16 жовтня у Києві почали підключати до тепла житлові будинки. Для повного запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.

Більше про те, як регіони готуються до опалювального сезону 2023/2024 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоОпалювальный сезон