Новогодние праздники 2025: в КГГА ответили, планируют ли ставить елку на Софийской площади

Департамент культуры Киева в этом году не планирует проводить традиционные новогодне-рождественские массовые мероприятия на открытых локациях города. А решение о возможности монтажа елки на Софийской площади будет принято только в конце ноября.

Что известно о новогодне-рождественских мероприятиях в столице

Учитывая действие Закона Украины "О правовом режиме военного положения", п. 1 Протокола № 4 Рады обороны города Киева, а также обращение СБУ в Департамент об усилении мер безопасности, Департамент не планирует проводить традиционные новогодне-рождественские массовые мероприятия – культурно-художественные проекты, концерты, народные гуляния на открытых локациях столицы.

"Проведение праздничных тематических мероприятий планируется в муниципальных учреждениях культуры – театрах, музеях, библиотеках и т.п., подчиненных Департаменту культуры, в соответствии с их планами работы с соблюдением требований и ограничений, действующих во время военного положения, и с учетом текущей ситуации безопасности", – заявили в Департаменте.

Там также отметили, что из соображений безопасности обобщенная программа рождественских и новогодних мероприятий не будет обнародована и не будет анонсирована в медиа и социальных сетях.

"Вопрос о монтаже Главной новогодней елки будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств", – сообщили в ведомстве.

Какой может быть елка 2024-2025

В октябре СМИ, ссылалась на собственные источники, сообщили, что организаторы уже создали концепцию для главной елки страны и подали ее для согласования в КГГА.

По предварительной информации, елка в этом году будет белого цвета и с гирляндами, сияющими голубым светом. Также на праздничной локации можно будет задонатить на ВСУ. Больше деталей концепции не раскрыли.

Какой была елка в прошлом году

В прошлом году в Киеве на Софиевской площади традиционно установили новогоднюю елку, огни на ней зажгли 6 декабря – до Дня святого Николая по новому церковному календарю. Елка простояла до 10 января.

Праздничное дерево украсили игрушками в форме сердец, голубого и желтого цветов. А на верхушке установили Герб Украины. Тема локации была – "Храбрые сердца", ее посвятили нашим защитникам.

На праздничной локации не было традиционных ярмарок с сувенирами и фудкортов. В то же время были установлены патриотические фотозоны в виде сердец, возле которых были елки с сине-желтыми игрушками. Также каждый посетитель мог сделать донат на ВСУ и забрать украшение в память.

Отметим, что в прошлом году главную елку страны установили на средства меценатов, чтобы не тратить деньги из местного бюджета.

Главная елка страны в 2024 году (фото: Вечерний Киев/Даша Гришина)