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Когда в Виннице начнут продавать елки и где их можно купить: список локаций

Винница, Понедельник 25 ноября 2024 11:22
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Когда в Виннице начнут продавать елки и где их можно купить: список локаций Фото: городской совет Винницы утвердил порядок продажи новогодней атрибутики (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Виннице сезон продаж елок к рождественским и новогодним праздникам продлится с 14 декабря по 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

Исполнительный комитет Винницкого городского совета утвердил перечень локаций, где будут продавать елки и праздничные украшения.

С 14 декабря по 31 декабря 2024 года жители и гости города смогут приобрести новогоднюю атрибутику в удобных для них местах.

Адреса точек продаж:

  • ул. Келецкая, возле ТЦ "Вишенка";
  • ул. Пирогова, площадь перед рынком "Урожай";
  • пр. Юности, территория напротив магазина "Грош Экспресс";
  • пл. Привокзальная, территория возле рынка "Привокзальный-2";
  • ул. Киевская, остановка троллейбуса "Водоканал", территория возле киоска "Пресса";
  • ул. Киевская, территория возле остановки троллейбуса "ул. Георгия Нарбута";
  • ул. Левка Лукьяненко, территория возле дома №35;
  • ул. Брацлавская, территория напротив здания "Прозрачный офис №3", возле магазина "Продукты".

Порядок продажи новогодней атрибутики

Ответственность за поддержание порядка и чистоты на местах торговли возложена на предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции.

Городской совет призывает субъектов хозяйствования обеспечить эстетический вид торговых точек и соблюдать экологические нормы во время работы.

Департаменту административных услуг городского совета поручено обеспечить прием заявлений от субъектов хозяйствования и подготовку нормативных документов в соответствии с действующим порядком использования объектов благоустройства для сезонной торговли, проведения рекламных или промоакций, а также ярмарок на территории Винницкой городской территориальной громады.

Контроль за выполнением решения возложен на заместителя городского головы С. Тимощука.

Напомним,что сезон продажи елок к рождественским и новогодним праздникам в Тернополе стартует 4 декабря.

Кроме того, традиционно в Киеве новогоднюю елку открывают на День Святого Николая – 6 декабря.

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