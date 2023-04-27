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Стало известно, в каких странах ЕС больше всего выросли цены на газ

Фото: Рекордные цены на газ, сколько стоит в странах ЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во всех странах Европейского Союза в период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года выросли цены на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

Средние цены на газ в странах Европейского Союза выросли с 7,8 евро до 11,4 евро за 100 кВт-ч. Такая стоимость является самой высокой в истории Евростата.

В период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах ЕС. Больше всего цены на газ подорожали в Чехии (+231%), Румынии (+165%), Латвии (+157%), Литве (+112%) и Бельгии (+102%). Только в двух странах ЕС цена выросла не существенно, в Хорватии (14%) и Словакии (18%).

По данным Евростата, цены начали расти еще до российского вторжения в Украину. Правительства стран ЕС разными способами пытались исправить ситуацию: снижение налогов и сборов, временное освобождение потребителей от уплаты налогов, ограничение цен, предоставление единовременной поддержки или распределение ваучеров для конечных потребителей, а некоторые страны применяли регулируемые цены.

Ранее мы писали, что Европейский Союз начал процесс совместных закупок газа, к которому привлекут и Украину.

Напомним, глава Европарламента Роберта Метсола поддержала начало переговоров по членству Украины в ЕС в этом году.

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