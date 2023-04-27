Стало відомо, у яких країнах ЄС найбільше зросли ціни на газ

В усіх країнах Європейського Союзу у період з другої половини 2021 до другої половини 2022 року зросли ціни на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат .

Середні ціни на газ у країнах Європейського Союзу зросли з 7,8 євро до 11,4 євро за 100 кВт-год. Така вартість є найвищою в історії Євростату.

У період з другої половини 2021 року до другої половини 2022 ціни на газ зросли в усіх 27 країнах ЄС. Найбільше ціни на газ подорожчали в Чехії (+231%), Румунії (+165%), Латвії (+157%), Литві (+112%) і Бельгії (+102%). Лише у двох країнах ЄС ціна зросла не суттєво, у Хорватії (+14%) і Словаччині (18%).

За даними Євростату ціни почали зростати ще до російського вторгнення в Україну. Уряди країн ЄС різними способами намагались виправити ситуацію: зниження податків і зборів, тимчасове звільнення споживачів від сплати податків, обмеження цін, надання одноразової підтримки або розподіл ваучерів для кінцевих споживачів, а деякі країни застосовували регульовані ціни.