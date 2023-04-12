Стало известно, за какие даты были "слиты" секретные документы Пентагона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны США Ллойда Остина.

Он также отметил, что министерство юстиции Соединенных Штатов ведет уголовное расследование по поводу утечки секретных данных Пентагона.

"Документы, которые были обнародованы, о чем мы знали и знаем, датируются 28 февраля - 1 марта. Я не знаю есть ли еще какие-то документы, но мы узнаем об этом в ходе расследования. Мы будем пытаться определили масштабы убытков произошедшего", - заявил Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые узнал о "сливе" секретных документов Пентагона утром 6 апреля. После этого министр начал созывать ежедневные совещания по поводу утечек информации.

Ранее мы писали, что Пентагон изучает, как утечка секретных документов повлияла на национальную безопасность США. Расследование может длиться несколько месяцев.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о контрнаступлении Украины является абсолютно секретной, а утечка документов из Пентагона никак не повлияет на планы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.