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Стало известно, за какие даты были "слиты" секретные документы Пентагона

Новина українською →
США, Среда 12 апреля 2023 02:28
Стало известно, за какие даты были "слиты" секретные документы Пентагона Фото: Министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Секретные документы Пентагона, обнародованные в социальных сетях, датируются 28 февраля – 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны США Ллойда Остина.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые узнал о "сливе" секретных документов Пентагона утром 6 апреля. После этого министр начал созывать ежедневные совещания по поводу утечек информации.

"Документы, которые были обнародованы, о чем мы знали и знаем, датируются 28 февраля - 1 марта. Я не знаю есть ли еще какие-то документы, но мы узнаем об этом в ходе расследования. Мы будем пытаться определили масштабы убытков произошедшего", - заявил Остин.

Он также отметил, что министерство юстиции Соединенных Штатов ведет уголовное расследование по поводу утечки секретных данных Пентагона.

Ранее мы писали, что Пентагон изучает, как утечка секретных документов повлияла на национальную безопасность США. Расследование может длиться несколько месяцев.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о контрнаступлении Украины является абсолютно секретной, а утечка документов из Пентагона никак не повлияет на планы Украины.

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