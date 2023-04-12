Стало відомо, за які дати були "злиті" секретні документи Пентагону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра оборони США Ллойда Остіна.

Він також зазначив, що міністерство юстиції Сполучних Штатів веде кримінальне розслідування з приводу витоку секретних данних Пентагону.

"Документи, які оприлюднили, про що ми знали і знаємо, датуються 28 лютого - 1 березня. Я незнаю чи є ще якісь документи, але ми дізнаємось про це в ході розслідування. Ми будемо намагатися визначили масштаби збитків того, що відбулося", - заявив Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше дізнався про "злив" секретних документів Пентагону вранці 6 квітня. Після цього міністр почав скликати щоденні наради з приводу витоків інформації.

Раніше ми писали, що Пентагон вивчає, як витік секретних документів вплинув на національну безпеку США. Розслідування може тривати кілька місяців.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про контрнаступ України є абсолютно секретною, а витік документів з Пентагону ніяк не вплине на плани України.

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