Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске во время саммита

Роберт Макдоналд заявил, что во время визита президента РФ Владимира Путина на Аляску его безопасность будут обеспечивать совместно личная охрана российского лидера и американская Секретная служба.

По его словам, подобная практика является стандартной и политические разногласия между странами на это не влияют.

Макдоналд, который имеет более 20 лет опыта работы в Секретной службе США и координировал меры безопасности на крупных международных саммитах (в частности АТЭС-2011 и G8-2012), отметил, что правоохранители разных стран в таких случаях откладывают политику в сторону. Они работают как профессионалы, делая все возможное для полной защиты своих лидеров.

В качестве примера он привел ежегодную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где охранники из десятков государств, включая политических оппонентов США, взаимодействуют слаженно и эффективно.

Эксагент также поделился собственным положительным опытом сотрудничества с российскими коллегами во время визитов Джорджа Буша-младшего, подчеркнув их профессионализм. Сейчас Макдоналд преподает уголовное право в Университете Нью-Хейвена.