Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске во время саммита

Во время визита на Аляску безопасность Владимира Путина будут гарантировать его личная охрана вместе с Секретной службой США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего высокопоставленного сотрудника Секретной службы США Роберта Макдоналда агентству ТАСС.
Роберт Макдоналд заявил, что во время визита президента РФ Владимира Путина на Аляску его безопасность будут обеспечивать совместно личная охрана российского лидера и американская Секретная служба.
По его словам, подобная практика является стандартной и политические разногласия между странами на это не влияют.
Макдоналд, который имеет более 20 лет опыта работы в Секретной службе США и координировал меры безопасности на крупных международных саммитах (в частности АТЭС-2011 и G8-2012), отметил, что правоохранители разных стран в таких случаях откладывают политику в сторону. Они работают как профессионалы, делая все возможное для полной защиты своих лидеров.
В качестве примера он привел ежегодную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где охранники из десятков государств, включая политических оппонентов США, взаимодействуют слаженно и эффективно.
Эксагент также поделился собственным положительным опытом сотрудничества с российскими коллегами во время визитов Джорджа Буша-младшего, подчеркнув их профессионализм. Сейчас Макдоналд преподает уголовное право в Университете Нью-Хейвена.
Как сообщалось ранее, саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на пятницу, 15 августа, на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Организаторы отмечают, что выбор места для этой встречи был непростым.
Трамп заявил, что во время переговоров намерен обсудить способы прекращения войны России против Украины и призвать Путина остановить боевые действия.
Он также выразил надежду договориться с Путиным об обмене территориями между Украиной и Россией, однако подчеркнул, что окончательное решение по Украине должны принять непосредственно Киев и Москва.
На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать России Донбасс.
Также стало известно, что накануне встречи с Путиным Трамп проведет онлайн-разговор с Зеленским и другими европейскими лидерами.