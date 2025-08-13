Стало відомо, хто охоронятиме Путіна на Алясці під час саміту

Роберт Макдоналд заявив, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна на Аляску його безпеку забезпечуватимуть спільно особиста охорона російського лідера та американська Секретна служба.

За його словами, подібна практика є стандартною і політичні розбіжності між країнами на це не впливають.

Макдоналд, який має понад 20 років досвіду роботи в Секретній службі США та координував безпекові заходи на великих міжнародних самітах (зокрема AТЕС-2011 і G8-2012), зазначив, що правоохоронці різних країн у таких випадках відкладають політику вбік. Вони працюють як професіонали, роблячи все можливе для повного захисту своїх лідерів.

Як приклад він навів щорічну сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці з десятків держав, включно з політичними опонентами США, взаємодіють злагоджено та ефективно.

Ексагент також поділився власним позитивним досвідом співпраці з російськими колегами під час візитів Джорджа Буша-молодшого, підкресливши їхній професіоналізм. Нині Макдоналд викладає кримінальне право в Університеті Нью-Гейвена.