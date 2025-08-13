Стало відомо, хто охоронятиме Путіна на Алясці під час саміту

Під час візиту на Аляску безпеку Володимира Путіна гарантуватимуть його особиста охорона разом із Секретною службою США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю колишнього високопоставленого співробітника Секретної служби США Роберта Макдоналда агентству ТАСС.
Роберт Макдоналд заявив, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна на Аляску його безпеку забезпечуватимуть спільно особиста охорона російського лідера та американська Секретна служба.
За його словами, подібна практика є стандартною і політичні розбіжності між країнами на це не впливають.
Макдоналд, який має понад 20 років досвіду роботи в Секретній службі США та координував безпекові заходи на великих міжнародних самітах (зокрема AТЕС-2011 і G8-2012), зазначив, що правоохоронці різних країн у таких випадках відкладають політику вбік. Вони працюють як професіонали, роблячи все можливе для повного захисту своїх лідерів.
Як приклад він навів щорічну сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці з десятків держав, включно з політичними опонентами США, взаємодіють злагоджено та ефективно.
Ексагент також поділився власним позитивним досвідом співпраці з російськими колегами під час візитів Джорджа Буша-молодшого, підкресливши їхній професіоналізм. Нині Макдоналд викладає кримінальне право в Університеті Нью-Гейвена.
Як повідомлялося раніше, саміт президентів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа запланований на п’ятницю, 15 серпня, на об’єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Організатори зазначають, що вибір місця для цієї зустрічі був непростим.
Трамп заявив, що під час переговорів має намір обговорити способи припинення війни Росії проти України та закликати Путіна зупинити бойові дії.
Він також висловив сподівання домовитися з Путіним про обмін територіями між Україною та Росією, проте підкреслив, що остаточне рішення щодо України повинні прийняти безпосередньо Київ і Москва.
На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не віддаватиме Росії Донбас.
Також стало відомо, що напередодні зустрічі з Путіним Трамп проведе онлайн-розмову із Зеленським та іншими європейськими лідерами.