ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN

Среда 13 августа 2025 02:26
UA EN RU
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, что в Анкоридже, штат Аляска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, в США столкнулись с проблемой того, что сейчас пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения двух мировых лидеров, были сильно ограничены.

CNN пишет, что организаторы встречи пришли к убеждению, что единственным городом на Аляске с жизнеспособными вариантами саммита будет Анкоридж.

"И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США", - пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.

Анкоридж

Анкоридж - крупнейший город Аляски, расположенный на берегу залива Кука и окруженный горами Чугач. Он является экономическим и транспортным центром штата, соединяющим авиалиниями Азию и Северную Америку.

Здесь более мягкий климат, чем во многих других районах Аляски, что делает город удобным для жизни и туризма.

При этом ранее сообщалось о том, что в Анкоридже 14 августа состоятся массовые протесты против встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Встреча Трампа и Путина

В эту пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп сообщил, что на переговорах планирует обсудить пути урегулирования войны России против Украины и призвать Путина прекратить боевые действия.

По словам Трампа, он надеется договориться с Путиным об обмене территориями между Украиной и Россией, но подчеркнул, что окончательное соглашение по Украине должно быть достигнуто непосредственно между Киевом и Москвой.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет отдавать России Донбасс.

Также стало известно, что накануне встречи с Путиным Трамп проведет онлайн-разговор с Зеленским и другими европейскими лидерами.

Детально о том, когда Трамп встречался с Путиным и о чем говорили - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина Аляска Дональд Трамп Владимир Путин Война в Украине
Новости
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа