Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, что в Анкоридже, штат Аляска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, в США столкнулись с проблемой того, что сейчас пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения двух мировых лидеров, были сильно ограничены.

CNN пишет, что организаторы встречи пришли к убеждению, что единственным городом на Аляске с жизнеспособными вариантами саммита будет Анкоридж.

"И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США", - пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.

Анкоридж

Анкоридж - крупнейший город Аляски, расположенный на берегу залива Кука и окруженный горами Чугач. Он является экономическим и транспортным центром штата, соединяющим авиалиниями Азию и Северную Америку.

Здесь более мягкий климат, чем во многих других районах Аляски, что делает город удобным для жизни и туризма.

При этом ранее сообщалось о том, что в Анкоридже 14 августа состоятся массовые протесты против встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Встреча Трампа и Путина

В эту пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп сообщил, что на переговорах планирует обсудить пути урегулирования войны России против Украины и призвать Путина прекратить боевые действия.

По словам Трампа, он надеется договориться с Путиным об обмене территориями между Украиной и Россией, но подчеркнул, что окончательное соглашение по Украине должно быть достигнуто непосредственно между Киевом и Москвой.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет отдавать России Донбасс.

Также стало известно, что накануне встречи с Путиным Трамп проведет онлайн-разговор с Зеленским и другими европейскими лидерами.