Американская благотворительная организация HIAS выплатит по 6600 гривен: кто может подать заявку
Американская благотворительная организация HIAS выплатит пособие пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
По данным пресс-службы, обратиться за финансовой помощью могут люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий, а также уязвимые семьи ВПЛ из этих областей. Кроме того, помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей.
Кто имеет право подать заявку:
Семья ВПЛ, которые были перемещены в течение последних 30 дней.
Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий.
Внутренние переселенцы или люди, переместившиеся более 30 дней назад, имеют доход менее 5400 гривен на человека (за последние 3 месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:
- имеют двоих или более детей,
- есть лица с инвалидностью.
- домохозяйство ведется одним лицом (супругом или женщиной).
- есть беременные женщины и женщины с детьми младше 2 лет.
- имеют пожилых людей (55+ лет) в семье.
Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.
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