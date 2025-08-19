ua en ru
Стало известно, где и когда состоится следующий саммит НАТО

Брюссель, Вторник 19 августа 2025 22:07
Стало известно, где и когда состоится следующий саммит НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Следующий саммит стран НАТО состоится 7-8 июля 2026 года. Местом проведения выбрали Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил во вторник, 19 августа, что саммит состоится 7 и 8 июля 2026 года. Он пройдет в президентском комплексе Бештепе в Анкаре - столице Турции.

"Я хочу поблагодарить Турцию за проведение этой важной встречи. Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, делая неоценимый вклад в нашу общую безопасность", - сказал Рютте.

Это уже второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО. Первый турецкий саммит прошел в Стамбуле в 2004 году..

Напомним, прошлый саммит лидеров стран НАТО состоялся 24-25 июня в Гааге (Нидерланды). Это был первый саммит под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря НАТО.

На полях саммита президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу.

В итоговом заявлении саммита лидеры стран Альянса решили смягчить формулировки в отношении России. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина

НАТО Турция Марк Рютте
