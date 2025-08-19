Стало відомо, де та коли відбудеться наступний саміт НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив у вівторок, 19 серпня, що саміт відбудеться 7 та 8 липня 2026 року. Він пройде у президентському комплексі Бештепе в Анкарі - столиці Туреччини.

"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку", - сказав Рютте.

Це вже другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Перший турецький саміт пройшов у Стамбулі у 2004 році.

