Стало відомо, де та коли відбудеться наступний саміт НАТО
Наступний саміт країн НАТО відбудеться 7-8 липня 2026 року. Місцем проведення обрали Туреччину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив у вівторок, 19 серпня, що саміт відбудеться 7 та 8 липня 2026 року. Він пройде у президентському комплексі Бештепе в Анкарі - столиці Туреччини.
"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку", - сказав Рютте.
Це вже другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Перший турецький саміт пройшов у Стамбулі у 2004 році.
Нагадаємо, минулий саміт лідерів країн НАТО відбувся 24−25 червня в Гаазі (Нідерланди). Це був перший саміт під керівництвом Марка Рютте, нового генерального секретаря НАТО.
На полях саміту президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч.
У підсумковій заяві саміту лідери країн Альянсу вирішили пом’якшити формулювання щодо Росії. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.