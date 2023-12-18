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Стало известно, где пройдет новая встреча по украинской формуле мира

Фото: руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с представителями Госдепа США (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Очередная встреча советников глав государств по украинской формуле мира пройдет в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном и заместителем помощника госдепа США Кристофером Смитом. 

Стороны обсудили недавний визит президента Владимира Зеленского в США и важность ускорения имплементации двусторонних договоренностей. 

Также Ермак напомнил о важности расширения санкционного давления на Россию. В том числе путем введения санкций против российских пропагандистов. 

"Собеседники также обсудили состояние имплементации украинской формулы мира, в частности, подготовку к проведению четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике, которая состоится в Швейцарии", - сказано в сообщении ОП. 

Отдельное внимание Ермак уделил вопросу гарантий безопасности для Украины. Это предусмотрено декларацией “Большой семерки”, в имплементации которой США отыгрывают роль лидера. 

Встречи по формуле мира

Напомним, Украина уже организовала три встречи по формуле мира на уровне советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике. Они проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. 

При помощи таких встреч наша страна хочет привлечь к поддержке формулы мира как можно большее количество стран. 

Также украинские власти хотят провести Глобальный саммит мира с участием глав государств. Он, вероятно, пройдет в начале следующего года, заявлял заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. 

 

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