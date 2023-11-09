У Зеленского допустили, что Глобальный саммит мира пройдет в 2024 году
Глобальный саммит мира с участием лидеров ряда стран может состояться уже в начале 2024 года. Ранее Украина хотела провести его этой осенью.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
По его словам, Украина организует четвертую встречу советников глав государств по формуле мира в конце ноября или начале декабря.
"А глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года", - подчеркнул Жовква.
Он заверил, что саммит обязательно состоится. Он будет символизировать начало практической реализации формулы мира и подведет итог всем результатам, которые были достигнуты на этом пути ранее.
Также замглавы ОП признал, что события на Ближнем Востоке влияют на приоритеты повестки дня стран региона, но в переговорах на Мальте, которые прошли в октябре, все равно участвовали Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар.
"Нам не нужен саммит ради саммита. Речь идет о максимально широком вовлечении лидеров стран Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", - подчеркнул он.
Стоит заметить, что еще в начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке к проведению к Глобальному саммиту мира осенью.
Что предшествовало
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что война в Израиле сместила фокус ряда стран Ближнего Востока с украинской формулы мира и Глобального саммита мира.
Журналисты уточняли, что проведение Глобального саммита мира в ближайшие месяцы "является маловероятным". Так якобы считают дипломаты.
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