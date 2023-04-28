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Стало известно, чем занимается министр сотрудничества с Россией в правительстве Японии

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 02:57
Стало известно, чем занимается министр сотрудничества с Россией в правительстве Японии Фото: посол Японии в Украине Кунинори Мацуда (twitter/Посольство Японии в Украине)
Автор: Максим Шушко

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, в правительстве Японии до сих пор существует должность министра сотрудничества с Россией.

Об этом рассказал посол Японии в Украине Кунинори Мацуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Министр по сотрудничеству с россией в правительстве Японии помогает согражданам в процессе вывода бизнеса из РФ. Его функции стали таковыми из-за агрессии Кремля и ухудшения японско-российских экономических отношений, что влияет на большое количество японских компаний.

"Эта должность остается, но могу сказать, что ее задачи стали другими. Некоторые японские компании уже покинули Россию, некоторые уменьшают свой бизнес постепенно, а некоторые еще решают, что делать дальше. Правительство Японии дает им нужную информацию и консультирует. Эта должность по-прежнему существует из-за необходимости помогать им в процессе вывода бизнеса из России. Прошу посмотреть на суть деятельности, а не на название должности", - отметил Мацуда.

Ранее мы сообщали, что Украина и Япония начнут сотрудничество в сфере киберзащиты. Это позволит лучше оборонять украинские объекты критической инфраструктуры.

Напомним, Джо Байден посетит саммит стран "Большой семерки", который состоится в Японии. Главной темой переговоров будет война в Украине.

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