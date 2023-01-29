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Стало известно имя украинки, погибшей при теракте в Иерусалиме

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Иерусалим, Воскресенье 29 января 2023 01:34
Стало известно имя украинки, погибшей при теракте в Иерусалиме Фото: в результате теракта в Иерусалиме погибла украинка (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ирина Королева, гражданка Украины, стала шестой жертвой теракта прошлой ночью в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time of Israel.

Женщина работала сторожем. Подробностей о ее похоронах пока не поступало.

В результате обстрела погибли семь человек.

Стало известно имя украинки, погибшей при теракте в ИерусалимеВ результате теракта погибла украинка Ирина Королева / Фото: Time of Israel

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из пострадавших был украинцем.

Напомним, в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу. Вероятный нападавший был застрелен.

Также стало известно, что в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

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