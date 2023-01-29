Стало відоме ім'я українки, яка загинула під час теракту в Єрусалимі
Ірина Корольова, громадянка України, стала шостою жертвою теракту минулої ночі у районі Неве-Яаків у Єрусалимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.
Жінка працювала сторожем. Подробиць про її похорон поки не надходило.
Внаслідок обстрілу загинули семеро людей.
Внаслідок теракту загинула українка Ірина Корольова / Фото: Time of Israel
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один із постраждалих був українцем.
Нагадаємо, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп. Імовірного нападника було застрелено.
Також стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.