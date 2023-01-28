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Зеленский отреагировал на теракт в Иерусалиме и гибель украинки

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Суббота 28 января 2023 16:02
Зеленский отреагировал на теракт в Иерусалиме и гибель украинки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина разделяет боль израильского народа и считает, что террору не должно быть места в современном мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Разделяем боль народа из-за терактов в Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что среди жертв – украинка. Он выразил искренние соболезнования родным погибших.

"Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", - добавил президент.

Напомним, вчера в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен.

Также сегодня стало известно, что в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

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