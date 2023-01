В Иерусалиме произошла стрельба в близи синагоги, есть погибшие

По данным издания, нападение произошло в синагоге или за ее пределами. Семь человек были убиты и по меньшей мере десять получили ранения в результате теракта.

По словам полиции, на место происшествия были направлены десятки офицеров. Они также сообщили, что предполагаемый нападавший был застрелен.

Scenes from the shooting attack in Jerusalem. pic.twitter.com/owI8DahxGo