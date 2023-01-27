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В Иерусалиме произошла стрельба в близи синагоги, есть погибшие

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Иерусалим, Пятница 27 января 2023 21:15
В Иерусалиме произошла стрельба в близи синагоги, есть погибшие Фото: в Иерусалиме произошла стрельба вблизи синагоги (twitter.com manniefabian)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 января, в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Jerusalem Post.

По данным издания, нападение произошло в синагоге или за ее пределами. Семь человек были убиты и по меньшей мере десять получили ранения в результате теракта.

Фото: полиция опубликовала фото оружия, использованного террористами во время нападения на синагогу в Иерусалиме (twitter.com manniefabian)

По словам полиции, на место происшествия были направлены десятки офицеров. Они также сообщили, что предполагаемый нападавший был застрелен.

В сети появились видео, снятые во время стрельбы.

Напомним, 23 января в США неподалеку от Сан-Франциско снова произошла массовая стрельба, в результате чего погибли 7 человек.

В тот же день три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова, тогда двое учеников получили смертельные ранения.

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