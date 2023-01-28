В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба, есть пострадавшие

В Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В результате стрельбы ранения получили два человека.

Согласно данным правоохранителей, огонь открыл 13-летний подросток из Восточного Иерусалима, по имени Мухаммед Алият.

Жертвами стрельбы стали отец и сын, являвшиеся волонтерами службы скорой помощи. После оказания медицинской помощи на месте, они были госпитализированы в городской медцентр.

В больнице заявили, что 20-летний парень и 59-летний мужчина находятся в тяжелом, однако стабильном состоянии.