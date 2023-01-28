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В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба, есть пострадавшие

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Суббота 28 января 2023 12:08
В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба, есть пострадавшие Фото: в Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В результате стрельбы ранения получили два человека.

Согласно данным правоохранителей, огонь открыл 13-летний подросток из Восточного Иерусалима, по имени Мухаммед Алият.

Жертвами стрельбы стали отец и сын, являвшиеся волонтерами службы скорой помощи. После оказания медицинской помощи на месте, они были госпитализированы в городской медцентр.

В больнице заявили, что 20-летний парень и 59-летний мужчина находятся в тяжелом, однако стабильном состоянии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в тот же день вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате чего погибли семь человек.

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