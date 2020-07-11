Стало відомо, коли запустять електронні лікарняні

Електронні лікарняні планують запустити в тестовому режимі в серпні
Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі електронні лікарняні. Зараз систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, лікарі повинні завершити тестування системи протягом 1-2 тижнів.
"У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона буде працювати в тестовому режимі - будуть і електронні і звичайні лікарняні. В майбутньому ми досить швидко перейдемо на електронний реєстр лікарняних", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що лікарі будуть заповнювати лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду.
"Лікар зможе відразу заповнити і з допомогою електронного підпису підписати цей лікарняний", - уточнив міністр.
Також Степанов заявив, що дана система дозволить знизити ризик фальсифікацій у даній сфері, а також дозволить заощадити кошти, які використовувалися на закупівлю паперових лікарняних.
"Щорічно МОЗ купував ці листки непрацездатності на більш ніж 4 млн гривень. Це недоречно", - уточнив він.
Як повідомляло РБК-Україна, повноцінно система електронних лікарняних в Україні може запрацювати на початку 2021 року.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що другий етап медичної реформи в Україні був продовжений.