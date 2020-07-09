В Україні запускають електронні лікарняні в тестовому режимі

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Наразі є дві моделі розвитку проекту

МОЗ запускає в тестовому режимі електронні лікарняні в два етапи. Зараз в роботі підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу лікарняних.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

За його словами, наразі є дві моделі розвитку проекту:

"Спрощена система" - партнери з Пенсійного фонду розробили спеціальний веб-інтерфейс на сайті фонду, де лікар за допомогою електронного цифрового підпису може вносити інформацію про пацієнта. Далі в автоматичному режимі всім службам ця інформація буде надаватися з бази даних ПФ.

Це дозволить запустити електронні лікарняні до кінця літа. МОЗ до 10 липня приймає від усіх відповідних медзакладів, які хочуть брати участь в тестуванні цієї системи, форми реєстрації.

Цільова модель, яка полягає в тому, що коли в базі даних eHealth є дані про пацієнта, лікар зможе виписувати е-лікарняні з мінімальною кількістю дій.

Повноцінна модель буде впроваджена на початку 2021 року і буде інтегрована в будь-яку медичну інформаційну систему, при цьому не буде залежати від форми власності медустанови.

Нагадаємо, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня.

Через її недоліки і критику в суспільстві, зокрема, серед медиків, президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.