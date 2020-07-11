Стало известно, когда запустят электронные больничные

Министерство здравоохранения планирует в августе запустить в тестовом режиме электронные больничные. Сейчас систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, врачи должны завершить тестирование системы на протяжении 1-2 недель.

"В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные и обычные больничные. В будущем мы достаточно быстро перейдем на электронный реестр больничных", - сообщил Степанов.

Он отметил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда.

"Врач сможет сразу заполнить и с помощью электронной подписи подписать этот больничный", - уточнил министр.

Также Степанов заявил, что данная система позволит снизить риск фальсификаций в данной сфере, а также позволит сэкономить средства, которые использовались на закупку бумажных больничных.

"Ежегодно Минздрав закупал эти листки нетрудоспособности на более чем 4 млн гривен. Это неуместно", - уточнил он.

Как писало РБК-Украина, полноценно система электронных больничных в Украине может заработать в начале 2021 года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй этап медицинской реформы в Украине был продлен.