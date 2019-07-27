У "Слузі народу" назвали можливих очільників МОЗ та МОН

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На дані посади розглядають кандидатури Радуцького та Бабака

Очільник штабу політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, хто може очолити Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lb.ua.

Так, за словами Корнієнка, на посаду міністра охорони здоров'я в партії розглядають кандидатуру засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького. Він зазначив, що Радуцький "точно має своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров'я".

Крім того, посаду міністра освіти і науки може отримати експерт в освітній сфері Сергій Бабак. Корнієнко зазначив, що Бабак займається розробкою законопроектів пов'язаних зі сферою освіти.

"Всі необхідні компетенції в нього є, він розуміється на цій сфері, займався керуванням в освіті", - розповів глава штабу "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що його уряд виконуватиме свої обов'язки допоки не буде сформовано новий Кабінет міністрів. Гройман додав, що сьогоднішній уряд встигне підготувати країну до опалювального сезону.

Також РБК-Україна писало, що в Офісі президента Володимира Зеленського розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня. Останнє засідання депутатів 8-го скликання відбулося 12 липня.