ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів ВР

Новини » Політика    03.08.2019 - 17:37
"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів ВР
Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

Давид Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді

Четвертий номер виборчого списку політичної партії "Слуга народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції партії у Верховній раді, майбутні кандидати від партії визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Арахамія пропонується на главу фракції", - повідомили в прес-службі "Слуги народу".

Крім того, у фракції будуть також 15 заступників голови. У партії вже визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

зокрема, на голову комітету у закордонних справах буде запропоновано Богдан Яременко, а на голову комітету з європейської інтеграції - Марія Мезенцева. Опозиції планують віддати комітет з прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.

Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще 7 нардепів На Львівщині за рішенням суду перерахують голоси на 6 дільницях
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся