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Захід України сьогодні накриють дощі

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 10:00
Захід України сьогодні накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західній частині країни сьогодні дощі з грозами, температура повітря вдень досягне +25+27

Погода в Україні сьогодні, 20 липня, погіршиться у західних областях, а на півдні температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західній частині країни сьогодні дощі з грозами, температура повітря вдень досягне +25+27, а вночі очікується +11+14. По всій іншій території країни мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +25+28, вночі очікується +12+14.

На півдні країни сьогодні спека. Температура повітря вдень +29+31, а вночі очікується +15+17.

Захід України сьогодні накриють дощі

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні мінлива хмарність, опадів не очікується. Вдень температура повітря досягне +26+28, а вночі очікується +14+16.

Захід України сьогодні накриють дощі

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