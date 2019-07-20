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Завтра місцями очікуються дощі з грозами

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 16:03
Завтра місцями очікуються дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура завтра підніметься до +33

Погода в Україні завтра 21 липня буде теплою, проте місцями очікується невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків 21 липня в Україні, крім східних і більшості південних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою. Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура вночі від +13 до +18 градусів, на узбережжі морів до +21, вдень від +25 до +30, на півдні та Закарпатті до +33.

Завтра місцями очікуються дощі з грозами

Нагадаємо, за даними синоптики Наталки Діденко, погода в день позачергових парламентських виборів буде спекотною і сонячною, але місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Додамо, у суботу, 20 липня, очікується погіршення погоди у західних областях країни. На заході сьогодні очікуються грозові дощі, на решті території - без опадів. У південних областях вдень повітря прогріється до +31, уночі триматиметься на рівні від +15 до +17.

У столиці, за прогнозом Гідрометцентру, без опадів, але з мінливою хмарністю. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28, вночі від +14 до +16.

Синоптик дала прогноз на день виборів Захід України сьогодні накриють дощі
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