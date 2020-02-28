Стало відомо, коли відбудеться бій Усика з Чісорою

Бій українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 KO) і британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO) відбудеться 23 травня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста-інсайдера Майка Коппінгера в Twitter.

Поєдинок на О2 Арені в Лондоні будуть транслювати DAZN і Sky Sports.

Нагадаємо, раніше промоутер Едді Хірн повідомляв, що наступний бій українського суперважкоатлета Олександра Усика проти британця Дерека Чісори відбудеться на пару тижнів пізніше очікуваного. Хірн пояснив, що Усику необхідно більше часу, щоб долікувати його лівий лікоть.

Зазначимо, що можлива дата бою Усик - Чісора називалася вже неодноразово. Спершу промоутери Усика заявляли, що поєдинок, найімовірніше, відбудеться 28 березня 2020 року. Пізніше стало відомо, що представники Усика і Чісори домовилися про проведення бою на пару тижнів пізніше - у квітні.

Як писало РБК-Україна, колишній абсолютний чемпіон в крузервейті Усик провів в рамках суперважкої ваги всього один поєдинок. В середині жовтня минулого року українець переміг американця Чазза Уїзерспуна в сьомому раунді.