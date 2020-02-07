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Бій Усик - Чісора відбудеться на пару тижнів пізніше, ніж очікувалось

Новини » Спорт     07.02.2020 - 12:21
Бій Усик - Чісора відбудеться на пару тижнів пізніше, ніж очікувалось
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Офіційне підтвердження повинно бути протягом найближчих тижнів

Бій між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою відбудеться на кілька тижнів пізніше, ніж очікувалося раніше. Про це заявив промоутер Едді Хірн порталу Sky Sports.

Сторони українського і британського боксерів вже погодили дату майбутнього поєдинку, а офіційне підтвердження повинне піти протягом найближчих тижнів.

"Здається, що переговори між Усиком і Чісорою майже завершилися. Бій відбудеться на кілька тижнів пізніше, ніж очікувалося", - сказав Хірн.

Британський промоутер анонсував оголошення ще двох узгоджених боїв в суперважкій вазі. Крім бою Усик - Чісора, в цьому році у Великобританії повинні відбутися поєдинки першого номера WBC Ділліана Уайта проти російського боксера Олександра Повєткіна і чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа проти обов'язкового претендента на титул IBF болгарина Кубрата Пулєва.

"Також схоже на те, що Ділліан Уайт і Повєткін домовилися про бій. Нам необхідно визначитися з місцем проведення цього поєдинку. Британські вболівальники ближче до літа отримають поєдинки Джошуа - Пулєв, Усик - Чісора і Уайт - Повєткін. Приготуйтеся до анонсів. Це буде чудове літо для британських фанатів боксу", - додав Хірн.

Раніше повідомлялося, що бій Чісора - Усик може пройти наприкінці березня.

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