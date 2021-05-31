Стало відомо, скільки УЗ і бюджети втратять через зупинку перевалки руди в порту "Южний" 

Через те, що державний порт "Южний" зупинив перевалку руди, цілий ряд компаній зазнають серйозних збитків. Так, "Укрзалізниця" втратить до 3 млн тонн вантажів (10% вантажного обороту), а в грошах буде втрачати по 0,5 млрд гривень щомісяця.
Як відомо, морський порт "Южний" загруз у збитках: перевалка руди на підприємстві обвалилася більш ніж в 16 разів, коли російську руду, яку раніше поставляли на "Южний", почали перевалювати через відкритий у 2020 році російський термінал.
Але замість того, щоб шукати нових партнерів і нарощувати обсяги перевалки української руди, як зазначає видання, екс-директор порту Сергій Ковшар пішов на монопольну змову з приватним терміналом "ТІС", і зажадав від українських експортерів розподілити обсяги руди між цими двома компаніями 50/50.
Поки експортери не підуть на ці умови, перевалку руди в портах просто припинили.
"Ситуація виглядає так. Пану Ковшару дуже подобається прибуткова посада директора морпорту "Южний". Він всіма силами хоче її зберегти й тому намагається бути зручним для партнерів з "ТІС", у яких зв'язки й вплив в Києві. До того ж партнери з "ТІС" можуть відкотити комісійні за клієнтів, які зусиллями Ковшара пішли з "Южного" в "ТІС", - пояснюють журналісти.
Нагадаємо, раніше президент ЛП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що зупинка перевалки руди обернеться для державних підприємств мільйонними втратами.
Так, збитки для портів складуть понад 80 мільйонів гривень щомісяця, для УЗ - понад 300 мільйонів гривень на місяць. А оскільки надходження від експорту залізної руди становлять 10% від усього експорту країни, то Україна втрачатиме щомісяця мінімум 300 мільйонів доларів.
Як писало РБК-Україна, 28 травня міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив Сергія Ковшара з посади в.о. директора.