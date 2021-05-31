Стало відомо, скільки УЗ і бюджети втратять через зупинку перевалки руди в порту "Южний" 

Як відомо, морський порт "Южний" загруз у збитках: перевалка руди на підприємстві обвалилася більш ніж в 16 разів, коли російську руду, яку раніше поставляли на "Южний", почали перевалювати через відкритий у 2020 році російський термінал.

Але замість того, щоб шукати нових партнерів і нарощувати обсяги перевалки української руди, як зазначає видання, екс-директор порту Сергій Ковшар пішов на монопольну змову з приватним терміналом "ТІС", і зажадав від українських експортерів розподілити обсяги руди між цими двома компаніями 50/50.

Поки експортери не підуть на ці умови, перевалку руди в портах просто припинили.

"Ситуація виглядає так. Пану Ковшару дуже подобається прибуткова посада директора морпорту "Южний". Він всіма силами хоче її зберегти й тому намагається бути зручним для партнерів з "ТІС", у яких зв'язки й вплив в Києві. До того ж партнери з "ТІС" можуть відкотити комісійні за клієнтів, які зусиллями Ковшара пішли з "Южного" в "ТІС", - пояснюють журналісти.