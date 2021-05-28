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Перші перестановки. Кубраков звільнив директора порту "Южний"

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 14:21
Перші перестановки. Кубраков звільнив директора порту "Южний" Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Україна

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вирішив звільнити Сергія Ковшара з порту "Южний". На МТП "Южний" він виконував обов'язки директора й обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на копію відповідного рішення.

Як зазначається в наказі, рішення набуває чинності 28 травня 2021 року.

Контроль за виконанням цього наказу Кубраков залишив за собою.

Перші перестановки. Кубраков звільнив директора порту &quot;Южний&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що промисловці звернулись до міністра інфраструктури Олександра Кубракова та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вплинути на ситуацію в порту "Южний" і відновити перевалку експортних вантажів у нормальному режимі.

Як зазначалось у листі, Ковшара підозрюють у наявності конфлікту інтересів та можливих корупційних зв’язків з приватними стивідорними компаніями та їх посадовими особами.

Раніше в ОП "Укрметалугпром" також заявляли, що керівництво порту "Южний" свідомо блокує роботу підприємства та фактично знищує його в інтересах приватного термінала "ТІС".

Як відомо, Сергія Ковшара було призначено в.о. голови МТП "Южний" у серпні 2020 року.

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